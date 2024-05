Viis kirjanikku toovad Prima Vistale oma utoopiad

Viis UNESCO kirjanduslinna – Heidelberg, Lviv, Manchester, Norwich ja Reykjavik – leidsid igaüks ühe kirjaniku, kes oli valmis sukelduma tundmatusse: tulema Tartusse residentuuri ning töötama siin koos mõne kohaliku loojaga, et festivali ajaks võiks selle koostöö tulemusena sündida mõni täiesti uus teos, mis ühel või teisel viisil kätkeb endas utoopilisi või düstoopilisi motiive. Loojatele anti sealjuures võimalikult vabad käed, et koostöö tulemus saaks sündida just niisuguses vormis ja niisuguse sisuga nagu tegijad seda soovivad. Nõnda pakuvad selle eksperimendi tulemused väga erinevaid kogemusi, millest kõik huvilised on oodatud osa saama. Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.