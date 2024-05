Peeter Koppel esitleb värsket artiklikogumikku, mida ei soovita liiga tõsiselt võtta

Peeter Koppeli raamat «Tasuta lõunaid pole olemas» on Edasi raamatusarja «Iga tekst on lugemist väärt» kaheksas raamat. Artiklikogumik sisaldab majandusmõtteid, mis on ilmunud veebiajakirjas Edasi. Artiklid on jaotatud kolmeks teemaplokiks: makromajandus, investeerimine ning ühiskond ja mõtteviis.