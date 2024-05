6 eriilmelist raamatut, mille seast leiab iga noor endale huvitavat lugemist

Tutvustamegi seekord noorteraamatuid, mille seast leiab endale lugemist nii ulme kui realistliku loo armastaja. Samuti saab lugeja valida, kas ta tahab raamatu lehekülgedel kanduda 1930ndatasse, 1950ndatasse, 1980ndatasse, 1990ndatasse ja nullindatesse või hoopiski tänapäeva. Seekordsed teosed on väga eriilmelised, kuid ühendavateks faktoriteks on suurepärane sõnaseadmisoskus, põnevad juhtumised, aga ka hetked, mis panevad mõtlema ja küsimusi esitama ning neile vastuseid otsima. Kui kohe ei jõua kõiki neist läbi lugeda, tasub raamatud meelde jätta, sest suur suvi ootab ees.

Kõige kaugemale minevikku viib meid värssromaan «Mina ja August», mille tegevus toimub 1930. aastate Mulgimaal. Raamatu peategelasteks on maanoored Heinrich ehk Heints ja August, kes ei saaks olla pärit erinevamatest peredest. Heinrichi peres on kandev roll koonerdaval, vägivaldsel ning igatepidi negatiivsel isal. Augusti pere on edumeelne, haridust hindav, toetav ja elurõõmus. Poiste sõprussuhte, spioonide ja ühiskonda raputavate muutuste kõrval on ruumi esimesele romantilisele suhtele, kui Heintsile jääb silma täidlaste huultega Elviira. Tärkavat suhet segab aga tõsiasi, et Elviira isa on kommunist, mistõttu toob Heintsi suhtlus tüdrukuga kaasa omajagu probleeme.