Tarmo Pikner pani kirja kaks Kingissepa tõsielulist kuritegu

Mosaiikromaani aluseks on autor valinud kaks kunagises Kingissepa rajoonis toimunud tõsielulist kuritegu. Üks neist kuritöödest toimus 1968. aastal, kui mõrvati julmalt kaks päris noort inimest. Teine kuritöö, ahistamisjuhtum, pandi umbes samal ajal toime ühes koolis. Mõlemast juhtumist ei teadnud avalikkus nende toimumise ajal mitte midagi ja need on tänaseni avalikustamata. Vaid sündmustes osalenute kõige lähedasemad on nende süütegude tunnistajaiks ja meenutajaiks.