Palju kiidetud raamat, kus tavamoraalist võib esineda omamoodi kõrvalekaldeid

Päris alguses... Esimestel lehekülgedel ei saanudki ma kohe aru, et millest see suur kiituselaul. Noh, hüppas tuhvlitega mees aknast alla, tammus lilledes ja mõtles kirikuaias, noh? Mis see on, et kui mina kirjutan Google'isse «Hundred year old», siis Google näitab mulle kohe selle raamatuga seotud küsimusi («Kes see oli, kes saja-aastaselt aknast välja hüppas?» Legend liigub!).