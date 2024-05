Ilmus värske annus Eesti novelle

2024. aasta kogumiku on koostanud Maria Esko, Margit Lõhmus, Mart Velsker ja Joosep Vesselov. «Kui varasemalt on kostunud nurinat, et kirjandus ei reageeri kaasajale piisava kiirusega, siis sel aastal on kogumik üsna selgelt meie tänase päeva nägu. Kogumiku koostajatel paluti saaki iseloomustada ühe sõnaga, mis on ülekohtune tegu, sest isegi inimsööja Ellotška sõnavaras oli 30 sõna. Aga kui püüda Ellotška kombel läbi ajada, siis ütleks vaheldumisi: «Sünge lugu» ja «Ju-ma-lik!»,» ütlevad koostajad pressiteate vahendusel.