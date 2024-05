«Kui saab teatavaks, et mõrtsukas pani ohvri sisse pommi, teeb ajakirjandus sellest tsirkuse!»

Mahajäetud lihapoest leitakse tundmatu noore naise surnukeha. Surma põhjus on ebaselge, kehal ei ole ühtegi kriimu, välja arvatud see, et naise suu ja alakeha on jämeda niidiga robustselt kinni õmmeldud. Lahkamise käigus saab olukorra tõsidus ja õudus vägagi selgeks ning Los Angelese politseijaoskonna eriti vägivaldsete juhtumite uurija Robert Hunter kutsutakse juurdlust üle võtma.