Noor naine Matilde kaob Kopenhaageni öös pidutsemiselt koju minnes jäljetult. Kuus aastat hiljem ilmub veebis naise foto, mis on üles laetud Ameerikas. Ta istub sasituna tundmatus autos ja vaatab tühja pilguga kaamerasse. Kes pildistas? Ja kus ta praegu on?

Samale veebilehele, kust avastati Matilde foto, on keegi postitanud pildi teisest naisest, kes näib istuvat samas autos. See on Jenny Ramsvik, kes kadus 17 aastat tagasi Österlenis. Tema surnukeha pole leitud, kuid uurija Tess pole kunagi kaotanud lootust juhtum lahendada. Nüüd teeb ta koostööd Taani lahendamata juhtumeid uuriva rühmaga, et leida kurjategija.