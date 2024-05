8 nõuannet, kuidas kroonilise väsimuse korral igapäevaeluga hakkama saada

Kroonilise väsimuse sündroomi all kannatab maailmas miljoneid inimesi. Üks neist on ka raamatu autor Lauren Windas, kes haigestus ülikoolipõlves viirusnakkusesse ja sai hiljem KVS-i (kroonilise väsimuse sündroomi) diagnoosi. Sellest saadik on ta püüdnud oma tervist taastada ja elada täisväärtuslikku elu, kasutades toimetulemiseks asjatundjate teadmisi.