Uus raamat aitab elus hoida Ruhnu saare naiste osavust ja ilumeelt

Raamatus on põhjalik ülevaade kõigist Ruhnu traditsioonilistest kudumitest ning ka õpetused nende kudumiseks, alates sellest, kuidas kududa sõrmkindaid, sukki või sokke kuni selleni, kuidas teha lõiget või arvutada silmuseid Ruhnu kampsunite kudumiseks. Ühtekokku 120 mustrit on võetud erinevates muuseumites ja erakogudes olevatelt vanadelt Ruhnu kinnastelt, poolkinnastelt, sokkidelt, sukkadelt ja kampsunitelt.

Kuidas Ruhnu naised tegelikult kudusid? Milline näeb välja üksnes Ruhnu saarel kootud sokikand? Kuidas Ruhnus ringselt kooti? Milline on Ruhnu roos? Kes on need inimesed, kes Ruhnu esemeid on Rootsi ja Soome muuseumitesse andnud? Neile ja mitmetele teistelegi küsimustele saab vastuse 10. mail ERMis toimuval raamatuesitlusel.