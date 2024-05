Rilke kirjas noorele luuletajale: just kõige tõsisemates ja tähtsamates asjades oleme kirjeldamatult üksi

Kõikidest minu raamatutest on vaid mõned üksikud mulle hädatarvilikud ja kaks on koguni alati mu asjade hulgas, kus ma ka ei viibiks. Ka siin on need minuga: Piibel ja suure taani kirjaniku Jens Peter Jacobseni raamatud. Mõtlen praegu, et kas Te teate tema teoseid. Neid saab kerge vaevaga muretseda, sest osa neist on väga heas tõlkes ilmunud Reclami universaalbiblioteegi sarjas. Muretsege endale J. P. Jacobseni «Kuus novelli» 1ja tema romaan «Niels Lyhne» 2 ning alustage esimese köite esimesest novellist, mille pealkiri on «Mogens». Teid valdab omaette maailm, õnn, rikkus, ühe maailma haaramatu suurus. Elage natuke aega nendes raamatutes, õppige seda, mis tundub õppimist väärt, aga ennekõike armastage neid. See armastus tasutakse Teile saja- ja tuhandekordselt, ja milliseks Teie elu ka ei kujuneks – see armastus, olen selles kindel, jookseb läbi Teie kujunemise kanga ühe olulisema lõngana Teie kogemuste, pettumuste ja rõõmude lõimes.