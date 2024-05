Emme suri ära, aga elu läheb edasi

1990ndad, Põhja-Iirimaa. Kui Séamas oli viieaastane, suri tema ema vähki ning siiani on perekonna anekdoodiks see, kuidas väike poiss olukorda adumata matusel ringi käis ja küsis: «Kas sa kuulsid, et emme suri ära?». Hiljem kohanesid Séamas ning ta 10 õde-venda emata eluga, kodus seati sisse suured-keskmised-väikesed hierarhia ning kõik kasvasid suureks. Kaotus jääb neid siiski saatma.