Katrin Tõnissoni auhinnatud lastelugu jõudis kaante vahele

Nii autori kui ka illustraatori jaoks on see debüüt: Katrin Tõnissonil esimene ilmunud raamat üldse ja Reda Tomingasel, kes on illustreerinud mitmeid leedu lasteraamatuid, esimene eesti keeles ilmunud pildiraamat.

Raamat räägib sellest, et väiksel notsul on suured soovid ja unistused, aga mõnikord tundub kõik liiga raske. Ema ja isa toetuse ja abiga leiab notsu aga oma tee, kuidas olla supersiga. Tegemist on võimestava looga tundlikele väikelastele, mis on kirja pandud trükitähtedes ning sobib seega ka lugemise harjutamiseks.