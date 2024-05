Kuidas alustada oma persoonibrändiga? Ekspert jagab 3 head nippi

Personaalne bränd on see, mida meist räägitakse, kui me pole toas – nii on öelnud legendaarne Jeff Bezos, Amazoni asutaja. Tugeva persoonibrändi olemasolu on muutumas kogu maailmas üha tähtsamaks, andes viisi, kuidas eristada end konkurentidest. Tänapäeval on persoonibränd see, mida inimesed teavad sinust enne, kui sa oled ruumi sisenenud.