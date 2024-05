Kui autor ise ütleb enda kohta blondiin...

Kohati on tunne, et autor balansseerib õrnal huumorsolvangute joonel, kust võib alla kukkuda, just inimesi sildistades: keegi on barbi ja keegi mammi ja keegi hiireke... Nojah, aga ta ise ütleb enda kohta blondiin, nii et heake küll! Ja midagi pole parata, just sellise joone jälitamine (kas saab hakkama või solvab liialt) tõmbab lugeja kaasa.