See on lugu ühest justnagu, aga tegelikult mitte päris vene tüdrukust ja ta perest, kes end iseseisvas Eestis ei leia ja lõpuks lahkub, kes kuhu. Nende elu on juba pääsmatult seotud laia maailma ja suure N. Liiduga. Väike «Eesti asi» aga on mõistetav vaid eestlastest kohalikele.