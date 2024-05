Praktiline harjutus, mis aitab oma kahjulikke suhtemustreid selgemalt näha

Miks räägivad oma suhtega puntras olevad partnerid sellest kui elu ja surma küsimusest? Miks ei taha nad mõistuspäraselt tülitseda ega suuda oma emotsioone valitseda? Kas armastuses polegi võimalik läbi rääkida? Nii küsis endalt raamatu «Hoia mind. Seitse vestlust elukestvaks armastuseks» autor dr Sue Johnson, kui aastakümneid tagasi paariteraapias teineteisega sõjajalal olevaid partnereid nõustas. Ta leidis, et nii nagu ema ja lapse vahel on kiindumussuhe, on see ka täiskasvanute vahel. Loe raamatust katkendit!