VAATA OTSE Miks ignoreerisid eurooplased Vene ohtu? Kaja Kallas ja David Vseviov esitlevad raamatut, mis sellele vastuse annab

Külma sõja lõppu tähistati kogu maailmas kui liberaalse demokraatia triumfi. Usuti, et see toob ka Venemaal paratamatult kaasa turumajanduse ja vabaduse. Kuni 24. veebruaril 2022 raputas Venemaa rünnak Ukraina vastu jõhkralt üles kõik need riigipead, kes aastaid olid lasknud end pimestada Venemaa odavatest energiatarnetest ja unistusest rajada Euroopa ühine julgeolekuarhitektuur koos Moskvaga.