Kogu selle raamatu vältel saate teadmisi sellest, kuidas oskuslikult oma närvisüsteemiga toime tulla – mitte selleks, et teil oleks kogu aeg täiuslik zen-tunne, vaid vastupidi, et teil oleks juurdepääs kõikvõimalikele emotsioonidele, alustades tohutust rõõmust ja lõpetades laastava leinaga. See ei pruugi tunduda teie jaoks hea uudis, kui olete leidnud omale turvalise tunneteskaala. Kuid kui teil on raske tulla toime stressiga või tunnete liiga suurt kurnatust julge vestluse pidamiseks või kui te pole aastaid arsti juures käinud, siis vajab teie organism tõenäoliselt mõningast tuge, et vabaneda vanadest reaktsioonidest ja saada oma käsutusse uued mustrid, mida teie keha ja hing ihkavad luua.