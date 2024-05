Novembri lõpus ilmub Angela Merkeli mälestusteraamat

«Minu jaoks tähendab vabadus seda, et sa ei lakka õppimast, et sa ei pea seisma paigal, vaid võid liikuda edasi, isegi pärast poliitikast lahkumist,» tsiteeris kirjastus Merkeli sõnu. Kirjastus lisas, et raamat ilmub «üle maailma enam kui 30 riigis».