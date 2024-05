Ilmus ühe olulisema Hispaania kirjaniku romaan armumistest, südametunnistusest ja surmast

Javier Marías (1951–2022) on viimaste kümnendite üks kaalukamaid Hispaania romaanikirjanikke, kelle nimi kõlas sageli võimalike Nobeli-kandidaatide seas. Ta on kirjutanud 16 romaani, pälvinud kümneid auhindu eri riikides ning teda on tõlgitud ligi 50 keelde.