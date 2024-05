Ilmus Maniakkide Tänava uus romaan naisest, kes on sunnitud surmaga mängima

Kati, endine professionaalne e-sportlane, on saanud virtuaalmänge mängides ajukahjustuse, mis ravita jäämise korral võib ta tappa. Ravi on kahjuks saadaval ainult Saksamaal ja summa, mis tuleb selle eest välja käia, on Kati jaoks liiga suur. Kui Kati saab teada, et tema poeg Lauri tahab hakata ema ravi jaoks raha teenima verivärskes MMORPG mängus «Muinaskuningas online», otsustab ta poja toetamiseks oma haigust trotsides ka ise uude virtuaalsesse mängumaailma sukelduda, kuigi virtuaalreaalsuse peakomplekti edasine intensiivne kasutamine ainult süvendaks ta haigust ja tooks surma ikka lähemale ning lähemale… Kati ei taha surra, kuid mäng surmaga on ainus viis, kuidas hankida raha, et jääda ellu.