Laste suve sisustab lugemisprogramm «Suvi raamatuga»

Lastel on võimalus raamatuid lugedes ja/või raamatukogudes ülesandeid lahendades koguda templeid lugemispassi. Osalejad, kes on 15. augustiks saanud passi vähemalt kümme templit, on oodatud 24. augustil Tallinna Kergejõustikuhalli lugemisprogrammi lõpetamisele.