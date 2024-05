KULTUSTEOS Ilmus legendaarne romaan, mille jaoks ei leidunud omal ajal piisavalt julget kirjastajat

Tädid hoiatasid meid: «Ettevaatust, nahkhiir!» Kõik viskasid end selle peale pikali maha, pärast selgus, et ei olnud mingit hiirt. Ema tähendas: «Alati mingi rahmeldamine küll mingi putuka, ligitikkuva ülemuse või kasutuskõlbmatute pottide müüjaga!» Vanaisa küsis temalt: «Miks te üldse lasete neid udumüüjaid sisse!» Tädid vastasid: «Meil poleks muidu midagi teha, see kõik on ju nii põnev!» Vanaisa seepeale: «Kuidas kellelegi!» Just sel hetkel lõin ma pea vastu ust ära, haavast voolas verd otse silma. Ema karjatas: «Appi, sa jäid trammi alla!» Näppisin priimust, sellest limpsas välja leek ja kõrvetas mu sõrmed ära. Suskasin käe vee alla, seepeale läks kõik paiste. Onu tegi minust mälestuseks pilti, pildil oli näha minu paisunud ja mähises sõrm. Ema küsis: «Miks sa küll tüdrukuks ei sündinud!» Siis lõhkus ema ära suure lumepallisupi tirina, pallid liuglesid mööda parketti nagu väiksed pilved. Onu tassis jalgratta tuppa, aga lõhkus ära välisukse akna. Tädidel kukkus lõhnaõlipudel põrandale. Terve maja hakkas lehkama millegi kohutava, kuid kallihinnalise järele, millel oli jaapanipärane nimi. Vanaisal kukkus maha taldrik, kuhu olid peale maalitud gondlid, vesi, inimesed ja üleüldse Veneetsia. Vanaisa õigustas end: «Assa needus!» Ema hädaldas: «Parem, kui ma oleks ära surnud!» Läksin rulluiskudega tänavale ja niitsin kohe ühe saja kahekümne kilose naisterahva jalust.