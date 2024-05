Sinijärv soovitab 2 äärmiselt huvitavat ajalooraamatut, mis näitavad inimkonna inetust

Mordori ehk Moskoovia tänane toimetamine on nõiajahi viinud juba täiesti uuele tasandile. Isegi sovetlik jõleriik tundub tänase Venemaa kõrval õigusriigisarnase tootena. Täiesti pahupidi pööratud omailm, kus Vene idee (mida ei ole või on see pidevas muutumises) nimel on ustavatele ajupestud isikutele lubatud ja õigustatud enamvähem kõik. Absoluutne bezpredel omadele ning inimjahiluba kõigi teiste suhtes. Nõukogude Liidus vähemalt üritati oma kuritegusid ilusate sõnade ideoloogilise viigilehega varjata. Täna enam mitte. On Venemaa (mis võib asuda kõikjal) ja on pahad, kes kogu aeg määratlusjärgselt head ja süütut Venemaad ründavad. Lühidalt kogu ideoloogia. Kuidas viimase paarikümne aastaga tekkis ja tugevnes kriminaalsetel struktuuridel rajanev fašistlik riik, kirjeldab Timothy Snyder hirmuäratava põhjalikkusega. Raamatu algupärand ilmus aastal 2018 – kardetavasti oleks täna põhjust sinna paar tõsist peatükki lisada. Sõjakõlbulikuks on kasvanud kümmekond aastakäiku mehi, kes ei mäleta Venemaad ilma Putinita. Ja Putin on esimene Venemaa juht üle väga pika aja, kel puudus isiklik kokkupuude sõjaga (Gorbatšov ja Jeltsin olid teise ilmasõja aegu küll teismelised, ent ränk aeg jättis neisse oma jäljed). Putinil ei ole alateadvuses tunnet, et sõda on halb. Snyder võtab «vene maailma» mõtteviisi kokku umbes nõnda, et elu on vastik, jõhker ja lühike ning ainus rõõm on teha see teistele veel vastikumaks, jõhkramaks ja lühemaks.