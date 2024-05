Koht, kus unistuste elu saab elada seni, kuni oled noor ja uljas

Colorado ja kanep? Ene tunnistab raamatus, et vihkab kanepilõhna. Colorado ei seostu ka minule niivõrd kanepiga, pigem ikka vabadusega. Ja lootusega, usuga sellesse, et kõik on võimalik, lumelõhn on puhas ja kirgas ja unistuste ametit – Ene puhul suusapatrullimist ja kirjutamist – saab pidada igavesest ajast igavesti.