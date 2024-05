Kõige kurvemat laadi armastuslugu armastuse surmast

Alex Michaelides sai laialdaselt tuntuks trilleriga «Vaikiv patsient», mis oli 2019. aastal kõige suurema läbimüügiga debüütteos kogu maailmas. See tänapäevane kultuspõnevik oli rohkem kui aasta New York Timesi menuraamatute seas ja on avaldatud 50 riigis. Oma kolmandas romaanis naaseb Michaelides talle miljoneid lugejaid toonud žanri juurde.