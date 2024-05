Eesti keeles ilmus raamat aktivistilt, kes asub al-Qaida mõrvanimekirjas kõrgel kohal

Kirjandusteadlase Maarja Vaino selgitusel on naiste õigused lääne ühiskonnas pikka aega olnud keskne aruteluteema. «Juttu on ajaloolisest ebaõiglusest, koduvägivallast ning triibuliste nimekirjade vajalikkusest. Sel võitlusel naiste nimel on aga üks suur pimekoht, millest eelistatakse mööda vaadata ja mis muudab ka ülejäänud võitluse omajagu silmakirjalikuks,» märgib Vaino. «Selleks on immigratsiooniga läände jõudnud islami kogukondade suhtumine naistesse. Koos massiimmigratsiooniga on saabunud ka täiesti teistsugune käitumiskultuur. See alandab ja piirab naisi moel, mis läänes peaks mõjuma ennekuulmatu ja lubamatuna. Ometi seda lubatakse – kas või sellest mööda vaatamise kujul – ning vägivaldne ja naisi ahistav käitumine on muutunud justkui aktsepteeritavaks osaks lääne kaasaegsest kultuurist.»