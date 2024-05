Monika Kahro esitleb käsiraamatut naistele, kes tahavad elada kaua ja võimalikult hästi

Monika Kahro on auhinnatud personaaltreener, toitumisnõustaja, ema, abikaasa ja ettevõtja. Isiklike kogemuste ning sellest tõukunud enam kui kümneaastase haridustee ja karjääri kaudu on Monika leidnud oma eesmärgi ja kire: elada ja aidata teisi enda ümber, saavutamaks suurepärase elukvaliteedi tänu tervislikule kehakaalule, lihtsale ja loogilisele toitumiskavale ning treeningutele, mis soodustavad elu nautimist ja tagavad hea enesetunde nii füüsilises kui vaimses plaanis.

Paindlik toitumine, ennast toetav mõtteviis, esimesed lihtsad sammud, maitsvate roogade retseptid, juhised jõutreeningutega alustamiseks – need on teose märksõnad. Lisaks jagab autor kogemuslugu oma elust, mis on ilmselt tuttav paljudele naistele, keda võlub mõte elada kehas, mis teeniks meid võimalikult kaua ja seejuures võimalikult hästi. Igal inimesel on loomulik soov tunda end oma kehas mugavalt, olla terve ja tugev.