Ilmunud on Jonas Tauli pildiraamat «Leiwamasin»

«Leiwamasin» on omamoodi muinaslugu, kus Eesti vanarahva mütoloogiasse on põimitud küsimused ahnusest, ületootmisest ja -tarbimisest. Tegelaste seast võib teiste hulgas leida põlluharija, kellest hiljem saab leiwamasina haldaja, salapärased saunakivid ja leivakratid. Raamat on lugemiseks ja vaatamiseks mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele.