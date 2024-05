AJAD ON MUUTUNUD Trükitud raamatute kasvutrend on peatunud

Kuigi e- ja audioväljaanded on kasvutrendis, ei ületa need veel trükitud raamatuid. Trükitud raamatute nimetusi registreeriti möödunud aastal kokku 3863. Vahemikul 2019–2022 on püsinud aasta sees registreeritud nimetuste arv 3500-3900 vahel ning sellest eestikeelset algupärandit ca 1500. «Mis möödunud aasta statistikast silma paistab on see, et eestikeelse algupärandi väljaandmine kahaneb. Kui varasemalt oli see 40%, siis 2023. aastal moodustas see kogumahust vaid ühe kolmandiku,» märkis Riin Olonen. Statistika näitab, et eesti keelde tõlgitud raamatute arv oli mullu suurem. «Kui eesti keelde tõlgiti 1487 teost, siis eestikeelne algupärand jõudis vaid 1260 nimetuseni,» täpsustas Olonen.