Välisministeeriumis esitleti Eesti-Jaapani suhetele pühendatud raamatut

Tsahkna lausus raamatu esitlusel, et Eestit ja Jaapanit seob enam kui 100 aastat diplomaatilisi suhteid. «Meie enam kui sada aastat kestnud sõprusele on pühendatud ka Ene Selarti raamat,» sõnas ta. «Mul on rõõm, et Eesti ja Jaapani suhted on lähedased ja tugevad, meid ühendavad jagatud väärtused ja tahe kaitsta reeglitel põhinevat maailmakorda.»