Paul-Eerik Rummo uuest kogust: ega sa ju tegelikult ei tea, kustkohast kõik see tuleb, mida oma nime all välja paiskad

Nüüd juhtumisi välgatas mul äkki, et peale luuletuste on mulle ajapikku inspireeritud ka omajagu dramaturgiat, näitekirjandust, mille tekkeimpulsid on autori poolt vaadatuna üsna samad mis luuletustelgi. Ja kui mu luule kohta on öeldud, et see on muutlik ja mitmekesine, siis eks peaks just dramaturgia olema see kirjandusliik, mis mulle eriti klapib. Dramaturgial on hulk eriliike (näidendid, filmistsenaariumid, proosateoste instseneeringud, muusikateoste libretod, kuuldemängud...) ja ta kuulub ühekorraga nii «puhta» kirjanduse kui lavastajaid käivitavate tarbetekstide valda. Nõnda pakub ta juba oma loomu poolest rohkemaid võimalusi mitmesugususeks, kui teised kirjandusliigid.