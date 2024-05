Ilmus raamat, mille käsikiri leiti pärast autori surma tema paberite hulgast

Laura muudkui keerutas vasaku käe nimetissõrmes oma säravat granaadi ja pärlitega kuldsõrmust. See oli ilus sõrmus ja meeldis talle, aga... «Ma olen järele mõelnud,» ütles ta. «Ma ei taha talupidajaga abielluda. Olen alati öelnud, et ei tee seda. Ma sooviksin nii väga, et sa tegeleksid millegi muuga. Nüüd, mil linn on nii uus ja kasvab, on seal igasuguseid võimalusi.»

Jälle valitses veidi aega vaikus, siis küsis Manly: «Miks sa ei taha talupidajaga abielluda?» Ja Laura vastas: «Sellepärast, et talus on naise elu väga raske. Tal on nii palju talitusi teha ja ta peab veel viljalõikajatele ja rehepeksjatele süüa valmistama. Pealegi pole talunikul kunagi raha. Ta ei saagi seda kunagi teenida, sest linnainimesed otsustavad, kui palju nad selle eest maksavad, mis talunikul müüa on, ja küsivad nii palju, kui heaks arvavad selle eest, mis tal on vaja osta. See pole aus.»

Manly hakkas naerma. «Noh, nagu iirlased ütlevad, et «selles elus saab igaüks kord oma osa – rikkal on ka suvel jääd, vaene peab selleks talve ootama».»

Laura meelest polnud see üldse naljakas. Ta teatas: «Ma ei taha kogu aeg vaene olla ja rasket tööd teha, kui linnainimesed võtavad elu vabalt ja teevad meie arvel raha.»