Epp Petrone: soovin selle raamatu jooni täis tõmmata ja veel kord läbi lugeda

«Algus ja teised ajad» on siiani loetuist minu lemmik Olga Tokarczuki imepäraste teoste hulgas. Ta on nobelist, kellega ma tõesti südamest haakun, ausalt öeldes on nii mõnigi teine hinnatud autor, keda proovisin lugeda ja tundsin, et pole siiski mitte minu tänane teetass.