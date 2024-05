«See on selle naise võluvõim. Ta leiab vajadusel alati mõne eksinud rüütli»

St Denis’ linnakese politseiülemal Benoît «Bruno» Courrègesil on põhjust hakata kahtlema oma eluaegses iidolis. See on kolonel Jean-Marc Desaix (hüüdnimega Patriarh), keda autasustasid teenete eest Teise maailmasõja hävituslendurina nii de Gaulle kui ka Stalin. Kui Patriarhi häärberis sureb kahtlastel asjaoludel tema hea sõber Gilbert Clamartin – endine õhuväeatašee Moskvas –, hoitakse kõike kiivalt salajas. Ehkki ametlik teadaanne ütleb, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga, Brunot see ei veena. Pisiasjad ei klapi, seega käivitab ta ametliku uurimise. Peatselt otsustatakse panuseid tõsta ja juurdlusse sekkuvad Pariisi ametivõimud.