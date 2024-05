LUGEMISSOOVITUS Raamat mehest, kes sai köie kaela ja kõlkus korrektselt, ametniku kombel

See võiks olla ka reportaaž banaalsuse kurjusest. Või banaalsuse banaalsusest. Või kurjuse kurjusest. Ja juba lähebki käest ära va jutujärg. On kurjus olemas või vaid headuse puudumine? Või vastupidi? On banaalsus olemas või vaid erksuskirevuse tulematajäämine? Ja milleks on ülepea olev ega pigem eimiski? Filosoofid on aastatuhandeid üritanud meil juhet kokku jooksutada, juba enne seda, kui juhtmed leiutati. Filosoofid on ses asjas ab ovo äärmiselt edukad olnud, ju jäävad in aeternum.