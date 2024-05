Tuul Sepp uues raamatus: oleme jõudnud ajajärku, mida nimetatakse uueks suureks väljasuremislaineks

Tänapäevasem arusaamine loomade käitumisest ja evolutsioonibioloogiast ütleb, et ületamatute piiride tõmbamine inimese ja teiste loomade vahel on ekslik ja vananenud. See on suuresti tõendamata ja ebateaduslik. Sellest lähtudes oleme teinud mitmeid suuri vigu, mida oleks olnud võimalik ära hoida, kuid mida nüüd, vigu tunnistades, on võimalik tagasi pöörata. Me oleme hävitanud metsikute loomade populatsioone ja elupaiku, pidades neid vähemväärtuslikeks olenditeks, ressurssideks, mida inimesel oleks nagu õigus oma ülimuslikkuse tõttu, «tugevama õigusega» kasutada. See käitumine pole pelgalt vallandanud ühe Maa ajaloo suurimatest väljasuremislainetest, vaid tulnud ka ringiga tagasi meid ennast sabast hammustama. Tuleb välja, et hävitades looduslikku keskkonda, oleme hävitanud ka seda, mida me ise vajame – puhast õhku, vett, stabiilseid õhutemperatuure, toimivaid ökosüsteeme. Keskkond, kus looduslikud liigid järjest välja surevad, on ohuks ka inimloomale endale.