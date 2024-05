LUGEMISSOOVITUSED 2 väga head eesti raamatut, mis sobivad nii teismelisele kui pensionärile

Mõlemat raamatut võib julgesti soovitada nii teismelisele kui pensionärile kui ehk isegi keskealisele ülekaalulisele eesti mehele (ärge kartke, lugemisoskus on meilgi täitsa alles, tuleb teist ainult tarvitada (ja oma hinge eest tuleb hoolt kanda)). Mõtlen, et «Nõmme novellid» võiksid taskus olla alati, kui von Glehni radadele männiõhku hingama minek. Ja «Puhastuskülm» sobiks põue pista, kui ees mõni öine töölend tundmatusse. Kivimäe raamatust hõngahtab mingit vana head kuma ja Kunnase loost heiastuvad ta ulmelood koos tõsisõjavikega, samas mingi uus aktsent on selgelt sees, see võib igale lugejale isemoodi kohale jõuda, kuid et ta jõuab, ses ma ei kahtle. Olnud ajalugu ja olemata ajalugu on lihtsalt kaks lugu ja kirjanikud oskavad nood lood üles märkida. Kes loeb, tajub maailma paremini. Kes ei loe, jääb sutsuke lollimaks. Lollidest puudust ei ole, noid tekib iseenesest juurde, nutikaid selle seevastu tervitaks käesolevas maailmas küll. Eestikeelsete taibude loogiline viis jõuda uuele tasandile on lugeda eestikeelset kirjandust.