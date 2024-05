Kaljude jalamilt leitakse surnud noor naine. Kas ta hüppas või juhtus midagi veel kohutavamat?

Ta oli oma sihtkohta jõudmiseks sõitnud läbi Islandi läänepoolse osa ja kõrge mäekuru, mille kaudu pääseb põhja, kuni Skagi poolsaare ja Kálfshamarsvíkini välja. Ta polnud kunagi kavatsenud tagasi tulla, aga seal ta siis nüüd oli, kaasas kõik need vanad saladused. Sõidule oli kulunud terve päev ja kohale jõudmise hetkeks lasus lahesopi kohal sügav õhtupimedus. Ta seisis viivu ja silmitses maja. See oli kena hoone, kahe põhikorruse, pööningu- ja keldrikorrusega. Ehkki maja oli seal seisnud aastakümneid, oli see ilmselt oma ehitusstiili üks hilisemaid esindajaid. See oli värvitud kena ja puhast valget tooni, eenduv soklikorrus oli tumehall ja ülemisel korrusel asus kaarjate piiretega rõdu. Ásta ja ta õde olid koos ema ja isaga mõnda aega pööningukorrusel elanud. Maja ehitamisel poldud millegi pealt kokku hoitud.