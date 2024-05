KA KALA TUNNEB VALU Zooloog: kõik loomad mõtlevad, neil on iseloomud, tunded ja peresuhted

Raamatu peategelased on loomad, kes püüavad loovuse abil sammu pidada inimtekkeliste keskkonnamuutustega. Keskkonnareostus, elupaikade kadu ja killustumine, kliimamuutused, ressursside ületarbimine ja linnastumine mõjutavad lisaks metsikutele loomadele ka nende sugulast, inimliiki. Looduse hea käekäik on seetõttu indikaator selle kohta, millist elukeskkonda me loome endale ja oma lastele.