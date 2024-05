P. I. Filimonov uurib oma uues raamatus huumori olemust

«Mis asi on huumor? Mida tähendab üks hea nali? Mis ajab inimesi naerma ja miks ei ole need asjad universaalsed? Kui tekib selline olukord, et sellest, kas sa oled naljakas või mitte, sõltub sinu elu - kas saab vägisi olla naljakas? P.I.Filimonovi uus romaan uurib nalja olemust ja osutab, et puhas järjekindlus ei pruugi lootusetus olukorras olla pääsemise võti. Alicante võib olla palju lähemal, kui me arvame,» kirjeldab teost raamatut tutvustav tekst.