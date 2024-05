Eesti teadlane selgitab, miks mõnel on hea «nägudemälu» ja teistel ei ole

Kuidas sellist olukorda vältida? Kuidas me inimeste nägusid tajume ja töötleme? Raamatus saame tuttavaks ka äärmustega nägude äratundmisel – nii nendega, kellel on väga hea «nägudemälu», kui nendega, kellele vana tuttava äratundmine valmistab suuri raskusi. Samuti tuleb juttu tehnoloogiast, mis aitab inimestel langetada otsuseid nägude identiteedi kohta.

Teaduskirjanduses eristatakse tihti vaatajale tuttavaid ja võõraid nägusid (siin ja edaspidi: võõra näo all pean silmas nägu, mis ei ole selle vaatajale varasemast tuttav) ning nende äratundmist mõjutavaid tunnuseid. Tuttava inimese äratundmisel vaatleme eelkõige tema näo keskseid tunnuseid (silmad, nina, suu), nende suurust ja tunnuste vahekaugust. Võõraste nägude äratundmine on raskem, kuna nende puhul kipume vaatama eelkõige näo äärmisi tunnuseid nagu kõrvad ja juuksed – sestap peavad mõned teadlased seda põhjuseks, miks võõrad näod kehvemini meelde jäävad. Tuttava näo äratundmisel kasutame lisaks näo kesksetele ja äärmistele tunnustele ka infot semantilisest mälust (nt nimi või millega inimene tegeleb, millal temaga tuttavaks saadi või viimati kohtuti), mis aitab kaasa näo tuvastamisele.

Hulk standardiseeritud teste annavad aimu inimeste suutlikkusest nägusid ära tunda. Üheks selliseks on Cambridge’i näomälu test, milles on kolm erineva raskusastmega faasi, kus väga kokkuvõtlikult kirjutades näidatakse katseisikule algul ühe kaupa teatud arv fotosid teatud aja jooksul ning pärast seda kolmest fotost koosnevaid äratundmisridu (fotod võivad olla pildistatud erineva nurga alt, eri poosis, erineva valgustatuse või hägustamise astmega). Mõne testi eesmärk on mõõta nägude sobitamist. Sellistes testides esitatakse katseisikule fotode paare ja ta peab otsustama, kas fotod on tehtud ühest ja samast inimesest (nt Glasgow’ nägude sobitamise test). Nimetatud testide eesmärk on luua standardsed mõõdikud nägude täpse äratundmise võime kirjeldamiseks.