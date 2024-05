MÜSTEERIUM «See oli alanud maikuu viimasel nädalal. Viis surnud muru laiku, mis asetsesid nagu silmad täringul...»

«Mõistan,» kinnitas Wisting. Ta vaatas muruga kaetud tasandikke nende ümber ja tundis, et mõistab tõepoolest selle mehe uhkust seeüle, et need on hoitud ideaalses seisukorras.

«Keegi peab ju välja selgitama, mis toimub.»

«Mis sina arvad, Finn?» küsis Wisting, pöördudes kriminalisti poole, kes oli töö lõpetanud. Too oli oma pika karjääri jooksul kindlasti tegelenud suuremate ja põnevamate ülesannetega. Siiski oli vananeval kriminalistil sügav huvi oma valdkonna vastu ning ta võttis iga juhtumit tõsiselt. Samas oli ta oma olemuselt soe. Wisting pidas Finn Haberit oma osakonna üheks usaldusväärsemaks politseinikuks. Talle võis igas olukorras kindel olla.

«Kui ma vaid teaks,» ohkas Finn Haber. «Aga see pole kindlasti loodusnähtus.»

«Ära tule ütlema, et ka sina kaldud ajalehtede ufoteooriate poole.»

«Ei-ei,» vastas kriminalist rahulikult naeratades. «Olen mõelnud, kas pahalased võiksid olla sipelgad, mutid või muud elukad, kes maa all kaevavad, aga see teooria ei pea paika.»

«Ei pea?» küsis Wisting.

«Ringid on täpselt ühesugused,» selgitas Haber. «Iga ring on täpselt ühemeetrise läbimõõduga. Nelja nurga vaheline kaugus on viis meetrit, keskmine ring asub täpselt keskel. See on üllatavalt täiuslik sümmeetria.»

«Teisisõnu siis hoolega teoks tehtud nali,» märkis Wisting.