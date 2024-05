IDEAALNE SUVELUGEMINE Värske raamat kinnitab, et inimese psüühika on ühtaegu põnev ja ohtlik

Lugu algab sellega, et kivisel rannaribal lebab naisterahva surnukeha. Kui merepäästjad Annika ja Simon ta leiavad, jääb mulje, et tegu on õnnetusega. Kuid kõigest paar tundi varem oli sama naine helistanud tütrele ja paljastanud kohutava tõe… Asjade arenedes selgub, et naise surmas on süüdi kellegi kuri käsi.

Merepäästja Annika ongi üks raamatu peategelane. Ta elab saarestikus vanaema juures, töötab küll linnas ajakirjanikuna, aga igal võimalusel teeb kaugtööd ja puhkuse ajal sõidab saarele. Töö vabatahtliku merepäästjana meeldib talle, kuigi on vahel päris stressirikas. Annika silme läbi näemegi lähemalt, milline on päästjate elu, missuguste juhtumitega nad tegelevad ning kuidas see eraeluga põimub.

Rebecka Edgren Aldén, «Punane kuu». Foto: Raamat

Teine peategelane on Charlotte, kes on koos abikaasa Fredrikuga purjetamas. Nende pikk abielu on kriisis ning nad lähevad merele, et lõpuks kahekesi olla. Ühes sadamas kohtub paar noorpõlve sõpradega, kellega nad pole aastate taguse tüli tõttu enam väga lähedased, aga kui üks sõber leiab, et aeg on sõjakirves maha matta, siis on Charlotte ja Fredrik sellega nõus. Kõik ei suju aga nii libedalt kui võiks loota, sest minevikus on juhtunud asju, mille eest pole enam võimalik põgeneda.