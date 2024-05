«Kui inimesel on keegi väiksem ja hirmunum, kelle eest hoolitseda, siis ei jätku enam ruumi, et ise hirmu tunda»

Selles majas elab kaks last, Oskar ja mina. Me jagame keldrikorrusel tuba. Mina magan ülemisel naril ja olen ülemus. Oskar magab alumisel naril ja arvab, et on ülemus number kaks, aga tegelikult võtan kõik otsused vastu mina. Mina otsustan, millal tuli kustu panna, ja otsustan, et Oskar tõuseb voodist ja paneb. Mina otsustan, kas teeme akna lahti või jätame ukse praokile. Ja mina otsustan, millal me juttu ajame ja millal magama jääme. Ma tahaksin väga, et võiksin otsustada ka selle üle, et Oskar norskamise järele jätaks, sest kui ta pihta hakkab, siis kõlab see nagu katkise tolmuimeja plärin. Aga ainus viis sellele lõpp teha on ta üles äratada, ja ega sellest ju pehmelt öeldes vaiksemaks ei jää.