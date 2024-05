«Ma ei taha enam kellessegi kiinduda, sest siis on mul varsti jälle näpud põhjas ja üks vaenlane rohkem»

«Ja ta nõuab kohtult DNA testi tegemist, sest väidab, et meie vanem tütar Eva on tema lapselaps. Juss Piik on kindel, et Anni oli siis tema pojast rase, kui minuga abiellus. Sellepärast. Ta arvab, et tema poja Egoni surm on läbinisti Anni süü, ja kui naine teda maha ei koksanud, siis mattis ta tema maha, juhul kui see õnnetu poiss ise endalt elu võttis. Politsei kinnitas, et enesetapp oli ainus võimalik variant, aga enesematmine lihtsalt müstika. Anni ei tea sellest minu käigust ega viimasest jutust midagi, sest ta läheb kohe närvi, kui kuuleb, et seal käisin ja sellest sulle rääkisin.»