Vormsi rahvas saatis roheaktsiooni käigus mandrile kaks bussitäit raamatuid

Pärast pikka talve saarel tulid kohalikud elanikud soojal kevadpäeval taas kokku. Loodus näitas mai keskpaigas enda rohelisemat külge, saarerahvast rääkimata. Ilm oli päikeseline, samas kohati nii tuuline, et kastid tahtsid lendu tõusta. Kevadkoristuse käigus tekkinud üleliigsed raamatud (sh rootsi ja vene keeles) said uue kodu nii teiste kohalike elanike, lasteaia kui ka kooli riiulites. Kuigi seekord suvitajad teabepäeval ei osalenud, siis küllap leiavad suvised saarekülalisedki tee raamatukokku, kus nad kirjastuste ülejääkide seast meelepärast suvelugemist leiavad.

Kogukonnasündmuse käigus sai ühe vanast teise uus. Aktsioonidel osalemise menukus näitab, et Eesti inimesed on rohelise mõtteviisiga. Ka suveraamatukogude ja reisiraamatukogude üha tihedam külastamine on kannustatud taaskasutuse lembusest.

Hoiuraamatukogu aktsioonides osalemine näitab ilmekalt, et Eesti inimesed austavad raamatuid ning panustavad aega ja energiat, et need uue elu leiaks. Kokku tulemiseks ja lugemiseks on saabunud aasta magusaim aeg.