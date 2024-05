Ilmus Sauli Niinistö abikaasa Jenni Haukio mälestusteraamat

Jenni Haukio on öelnud, et peab tööd Soome heaks ning oma positsiooni presidendi abikaasana austavaks eesõiguseks. Ta kirjutab inimestest, keda on tänu sellele kohanud, avab presidendi abikaasa rolli tagamaid ning jutustab tööst talle kõige hingelähedasemate teemadega.