«Aitäh, et sa olid!» Järelehüüe Kamille Saabrele

Kirjeldasin oma nägemust raamatust: «Ühest küljest oleks see väikelastele, peaks olema palju detaile ja uurimist... Teisalt aga oleks see nostalgiaraamat täiskasvanule, see peaks julgema puudutada sügavaid hingekeeli... Tead seda ilusa lapsepõlve tunnet?» Jaa, muidugi ta teadis.

Ta saatis mulle proovipildiks varbad pärnaõites. Need varbad võlusid mu nii ära, et rohkem ma kunstnikku otsima ei pidanud, teadsin esimese hetkega, et olen ta leidnud, ja needsamad proovipildi-varbad said ka kaanepildile.

Jõhvikakorjamisest. Kevadisest kärbsest. Lume ootusest. Lindude toitmisest. Jagasin neid jutte ja ideid vahel Kamillega, aga kogu aeg oli justkui miski ees. Näiteks raha. Kamille oli vana kooli maalija, kes ei teinud digitaalseid kiirlahendusi. Kirjastuses ei saanud neid kalli köögipoolega lasteraamatuid teha nii palju, kui oleksin soovinud (vahel olen mõelnud, et kui ma poleks kirjastust teinud, oleksin ma ehk teiste kirjastuste kiiluvees hoopis produktiivsem lastekirjanik? Vahel kurvastan ma oma sahtlites istuvate lugude pärast. Aga see on ehk lihtsalt selline... leinameeleolu, mis tuleb lahti lasta. Elu seadus on see, et iga asi on tehtud millegi arvelt, aga seda seadust saab vaadata ka vastupidi: iga tegematajätmise arvelt on midagi muud sündinud. Kamille on teinud imelisi ülielusuuruses detailidega (seina)maale ja kleite, kotte, märkmikke. Mina olen hinge andnud igasugustele muudele toimetatud ja kirjastatud tekstidele.